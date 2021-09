Uno dei protagonisti più discussi di UeD è senza ombra di dubbio il cavaliere Giorgio Manetti. È da poco tornato single ed si è reso protagonista una chiacchieratissima storia con la dama Gemma Galgani. Negli ultimi giorni le riviste di gossip si sono concentrate su varie notizie che riguardavano l’ex cavaliere. In molti sostenevano Il ritorno di Manetti in studio.

Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa è accaduto. Giorgio ha rilasciato una lunga intervista in cui finalmente mette in chiaro la sua posizione. Le cronache rosa avevano dichiarato il ritorno dell’uomo nel dating show, soprattutto dopo la notizia della fine della sua ultima storia d’amore. Il Gabbiano nelle sue scorse interviste aveva più volte dichiarato un certo interesse per la dama Isabella Ricci. Giorgio l’aveva definita elegante e raffinata.

Da qui, complici più fattori, si diffonde la notizia legata ad un possibile ritorno negli studi. Ma niente sembra essere vero. A spiegare il tutto è proprio il diretto interessato. Giorgia infatti in una lunga intervista ha finalmente messo in chiaro la sua posizione.

UeD: le dichiarazioni di Giorgio Manetti

Quello che è stato il suo passato negli studi non sarà il suo futuro. Il cavaliere ritiene la sua esperienza ormai un capitolo chiuso escludendo così ogni possibile rientro. A tal proposito dichiara: “Quello per me è un periodo finito di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”.

Così facendo ha spento i riflettori e messo chiarezza a quella che finora è stata solo una semplice ipotesi. Ma soprattutto ha puntato il dito contro la trasmissione di Maria De Filippi. Di certo le sue dichiarazioni non lasciano più ombra di dubbio e quello che si evince è anche la scarsa stima che il Gabbiano nutre nei confronti dei partecipanti di UeD.

