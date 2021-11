Arrivano altre interessanti novità che riguardano Giorgio Manetti e la sua eventuale partecipazione a UeD. Il cavaliere e Isabella Ricci negli ultimi giorni si sono scambiati vari complimenti a distanza tramite social. Arrivano delle scottanti anticipazioni che rivelano l’imminente ritorno del gabbiano nel dating show di Maria De Filippi.

Questa volta la notizia trapela direttamente dal settimanale Nuovo TV, sul quale si può leggere chiaramente: “Giorgio torna nel programma di Canale 5”. Ovviamente la notizia scalda gli animi dei fans ma ravviva la gelosia di Gemma Galgani. Giorgio in molti dei suoi post su Instagram ha espresso la voglia di invitare la Ricci a trascorrere del tempo con lui, magari anche per una cena.

Il gabbiano è stato incantato dal fascino e l’eleganza di Isabella. Stando a quanto si legge sul magazine diretto da Signoretti, Giorgio questa volta avrebbe veramente intenzione di tornare, nonostante abbia più volte dichiarato che il contesto degli studi di UeD non farebbe più per lui. Ma come avrà reagito Isabella a tale notizia?

Presto detto, nel corso della scorsa puntata la dama ha dichiarato: “Io con Giorgio Manetti ci sarei anche uscita. Poi se andava avanti due mesi o tre mesi nessuno avrebbe potuto saperlo. Ci andrei a cena almeno una volta, l’ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo”.

Dichiarazione che manda su tutte le furie Gemma: “Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me, non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai!”. Insomma, la tensione è già palpabile. Di sicuro ci attendono momenti intensi e il pubblico ne è ben consapevole. Non ci resta che aspettare il ritorno del gabbiano.