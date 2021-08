Giorgio Manetti e le foto al mare, i follower in visibilio per il suo fisico

Alcuni degli ex protagonisti di UeD rimangono impressi nella memoria dei telespettatori diventando personaggi intramontabili. Sicuramente, tra questi volti del dating show passati alla storia quello di Giorgio Manetti è diventato iconico. La sua fama è nata proprio all’interno del parterre del trono over ma, a ben guardare, a fare davvero la sua fortuna è stata la relazione con Gemma Galgani.

La loro unione aveva incantato i telespettatori che facevano tutti il tifo per loro, purtroppo però le cose non sono andate come previsto e i due hanno deciso di dividere le loro strade. Questo perché Giorgio voleva uscire dal programma, mentre Gemma desiderava l’esatto contrario. Di recente, Manetti è tornato al centro delle attenzioni mediatiche per uno scatto pubblicato sui social.

L’ex cavaliere di UeD, infatti, ha deciso di mostrare al pubblico come stava trascorrendo il ferragosto con uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il Gabbiano del dating show di Maria De Filippi si è mostrato mentre era in procinto di godersi un rilassante bagno al mare, in un’acqua cristallina. Giorgio, ovviamente in costume, si trovava nella Selva di Fasano, in Puglia.

La didascalia che accompagna la foto è breve ma diretta: “Semplicemente buon Ferragosto, amici”. Ma a fare molto scalpore è stato lo scatto condiviso. Manetti ha un fisico scolpito e definito degno di un bodybuilder e i suoi fans vanno in visibilio. Sono molte le followers che, rimaste senza parole dalla bellezza di quest’uomo, hanno riempito di complimenti Giorgio.

Qualcuna, ad esempio, scrive: “È sempre un piacere guardarti”. Un’altra questione riguardante Manetti che attira sempre una grande curiosità da parte dei fans è la sua vita privata. Attualmente, Giorgio è impegnato in una relazione con la bellissima Caterina. Tra i due si è trattato di un vero e proprio ritorno di fiamma, dato che erano stati già insieme fino al 2009.