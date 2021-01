UeD: Giorgio Manetti parla di Gemma e Maurizio: “È sempre la stessa storia”

Dopo la cocente delusione che Gemma Galgani ha preso a UeD da Maurizio Guerci, anche Giorgio Manetti ha voluto metterci il carico. L’ex storico della dama torinese ha espresso la sua opinione su questa frequentazione consumatasi in maniera così rapida e fugace. Il gabbiano, come al solito, non ha parole positive da spendere sulla sua ex, e dice: “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story e di una notte di passione con Maurizio… Ma è tutto da vedere”.

Giorgio, ultimamente, si è rifiutato di partecipare al GF Vip, per mantenersi lontano dal mondo dei reality. Manetti pensa che Gemma stia sprecando il suo tempo a UeD, e ritiene che la dama non riuscirà mai a trovare il vero amore stando in tv.

UeD: le parole di Giorgio Manetti

Non è la prima né l’ultima volta che sentiamo Giorgio pronunciare parole di questo tipo: “Non sta a me dirlo. Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”.

Queste frasi sono state dette dal gabbiano ai microfoni del settimanale “Nuovo”. Secondo l’ex cavaliere, ormai anche il pubblico a casa è stufo di vedere la storia dell’eterna ricerca dell’amore di Gemma. Ormai, la dama sarebbe storia vecchia, e per Giorgio dovrebbe semplicemente ritirarsi a vita privata: “Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone.

La televisione è un ottimo punto d’incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità”. Chissà se Gemma Galgani ascolterà questi consigli. Sembra abbastanza improbabile, visto il modo in cui la dama è saldamente ancorata al suo trono.