L’ex protagonista di UeD, Giorgio Manetti, è arrivato alla notorietà grazie anche alla partecipazione al dating show. In quel periodo gli ascolti del format sono stati alle stelle e parte del merito va anche all’ex Cavaliere. Nel super corso nel programma, Manetti è soprannominato il gabbiano Toscana e si è legato alla dama torinesi e Gemma Galgani.

La loro relazione è rimasta sempre sotto gli occhi di tutti e i messaggi che si scambiavano, sono presto diventati di dominio pubblico. Giorgio si è sempre descritto come una persona assolutamente sincera, e ha sempre affermato che non aver mai cercato di prendere in giro Gemma. In molti, però, hanno spesso affermato che Manetti effettivamente la stessa e sfruttando per la sua popolarità.

Tutte le polemiche, però, sono venute meno quando Giorgio ha lasciato Gemma non che in parte del trono over: il suo percorso in TV era arrivato al capolinea. Probabilmente, Giorgio aveva ragione, dato che attualmente è impegnato con una donna e da molti progetti che bollono in pentola. Finalmente, l’ex cavaliere sta realizzando i tuoi sogni e condivide i suoi momenti di felicità con i followers su Instagram.

Spesso Giorgio condivide i bellissimi paesaggi della Toscana, celebrandoli. Recentemente, l’uomo ha condiviso degli scatti di uno splendido scorcio della campagna della tua regione. La foto dello splendido panorama di Radicondoli in provincia di Siena viene accompagnato da questa didascalia: “Una meravigliosa giornata nella campagna toscana…Il Tesoro, Radicondoli, Siena”.

Eppure, gli ultimi periodi non sono tutti rose e fiori per l’ex cavaliere di UeD. La terribile pandemia che stiamo attraversando ha colpito anche Giorgio, seppure in modo indiretto. Per via di questo subdolo virus, Manetti ha perso tra i suoi amici carissimi. Il Gabbiano ha detto che comunque si ritiene fortunata non averlo contratto, a differenza della sua compagna Caterina che ha dovuto affrontare una forma molto lieve del virus.