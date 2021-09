Giorgio Manetti sta per tornare in studio. Lo stupore delle dame e di Gemma Galgani

La nuova stagione di UeD è ormai iniziata. L’appuntamento è sempre firmato da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Tante le novità di quest’anno che hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. I riflettori però oggi si accendono su un ex volto storico del programma da poco tornato single. Stiamo parlando proprio di lui Giorgio Manetti, l’ex fidanzato di Gemma Galgani.

Dagli ultimi gossip sì apprende che Manetti è tornato single. Come tutti ben ricorderanno Il Gabbiano, 4 anni fa, aveva intrapreso una relazione con la dama Gemma Galgani. Arrivano delle anticipazioni molto scottanti, che dichiarano che Manetti è pronto a tornare negli studi di UeD, lì dove tutto è cominciato. Delle testimonianze ci fanno sapere che l’ex cavaliere, questa volta, in studio non tornerà per Gemma, ma le sue attenzioni saranno focalizzate tutte su un’altra dama.

Stiamo parlando della iconica antagonista della Galgani, la bella ed elegante Isabella Ricci. Ma come reagirà alla notizia la dama Torinese? Di certo per lei non sarà facile assistere al suo ex grande amore, che torna per flirtare con la sua rivale. Ci si aspettano da questo evento innumerevoli scontri e colpi si scena, soprattutto con l’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima infatti non ha mai nascosto l’antipatia per la dama e l’amicizia che la legga al Cavaliere. Gemma, in una sua precedente intervista, aveva affrontato l’argomento e a tal proposito aveva dichiarato: “Se Giorgio torna in studio, non deve provocarmi e io me ne starò buona al posto mio”.

I fans di UeD, sono tutti in trepidante attesa dell’evento. Tutt’oggi non sono ancora gunite conferme certe della notizia, ma neanche smentite dei diretti interessati. Testimoni garantiscono e dichiarano che il tutto accadrà a breve. Non ci resta che attendere i risvolti di questa storia per capire con certezza cosa accadrà.

