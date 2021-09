Ultimamente il gossip si accende su Giorgio Manetti, il famoso ex cavaliere di UeD. Stando a quanto da lui stesso dichiarato, l’ex fidanzato di Gemma Galgani è tornato single. Dopo il percorso intrapreso nel dating show e la relazione avuta con la dama Torinese Il gabbiano aveva preso la scelta di abbandonare il programma.

Lontano dalle telecamere, aveva conosciuto Caterina, una donna con la quale ha poi scelto di intraprendere una lunga storia d’amore e una convivenza. Ma non molto tempo fa è stato proprio l’ex cavaliere a dare la notizia. La sua ultima relazione è anch’essa terminata.

Giorgio viene raggiunto per un’intervista e sulla novità del nuovo décolleté della Galgani dichiara: “Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. Ha 71 anni, l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale”.

Il gabbiano confida di non avere voglia di tornare nel programma di UeD. Anche se nel parterre femminile c’è una donna che ha attirato la sua attenzione. Giorgio si sofferma ad elogiare la dama Isabella Ricci: “Ha un grande charme e non serve che si rifà il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.

Una notevole stoccata nei confronti della sua ex fiamma. Non ci sono dubbi che per Manetti non c’è nessun interesse nel tornare a corteggiare la Galgani. In Questo momento l’unico obiettivo dell’ex volto storico di Uomini e Donne è quello di concentrarsi sulla sua carriera. Infatti l’uomo è da poco approdato con un cortometraggio sul piccolo schermo. Ma ci sono tanti altri e importanti progetti in corso per lui.

