UeD, Giovanna Abate viene operata: “Ho avuto delle complicazioni”

Alcuni protagonisti di UeD riescono a lasciare il segno nel cuore dei telespettatori. Molti continuano ad appassionare i fan del dating show raccontando le loro vicende al di fuori del programma sui social. In questo modo, i più curiosi possono rimanere costantemente aggiornati sulle vicende che riguardano i loro beniamini. Di recente, uno degli ex volti più amati del programma aveva fatto molto preoccupare i followers.

Si tratta di Giovanna Abate, che recentemente aveva annunciato ai suoi fans di doversi sottoporre a un delicato intervento. Finalmente, però, l’ex volto di UeD sembra essere guarita e comincia a progettare le sue vacanze estive. Incredibile pensare che fino a pochi giorni fa Giovanna si trovava in un lettino d’ospedale, eppure lei stessa a raccontarlo.

L’intervento a cui ha dovuto sottoporsi non era di certo un’operazione di routine: la donna ha dovuto rimuovere alcuni polipi che si erano formati nel basso ventre. In effetti, l’intervento chirurgico ha avuto delle forti complicazioni che l’hanno costretta in ospedale per più tempo del previsto. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di UeD l’ex tronista ha raccontato che non è stato un percorso facile.

Ecco alcune delle sue parole: “Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”. Anche il suo ex fidanzato, Sammy Hassan, si è interessato alle sue condizioni di salute, e le ha chiesto come stesse: “Non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”.

Ora che questo brutto momento è passato, l’ex tronista può tornare a cercare l’amore: “Sono single! Ma chissà, magari la prossima volta arriverò a dirvi: “Ciao, domani mi sposo”. Al momento il mio cuore non batte per nessun belloccio, nessun uomo. E devo dire che al momento trovare qualcuno non è tra i miei primi pensieri”.