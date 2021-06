Uno dei format più di successo della Mediaset è UeD, così come tutti gli altri programmi firmati Maria De Filippi. Queen Mary in effetti è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo e tutti quelli che l’hanno conosciuta non possono che esprimere un pensiero positivo su di lei. Ma com’è Maria quando è lontana dalle telecamere?

A parlare di lei in varie circostanze sono stati moltissimi di quelli che adesso consideriamo volti noti della TV. Prima Giulia De Lellis, famosa influencer e ora anche Samantha Curcio, ex tronista proprio del format che l’ha resa famosa: UeD. Entrambe hanno parlato del loro rapporto con la De Filippi e di come la conduttrice si comporta con le persone con cui lavora.

Di recente, l’ex protagonista del dating show, ha speso delle splendide parole su Maria. Il discorso è stato portato in campo da alcuni suoi followers su Instagram. Non stavano nella pelle, e la domanda è la stessa: come è davvero Maria? Ecco come la descrive Samantha: “Umilissima, gentilissima, tranquillissima; è brava, una mamma”.

“Quando ho fatto il colloquio con lei è stata una madre. Molto simpatica e allegra. Mi faceva tante battute, è stato bello. Nei corridoi si fermava a parlare. Quindi se dovessi usare tre aggettivi per lei direi: umile, dolce e oggettiva”. Anche Giulia De Lellis, ha dichiarato di voler prendere come modello di carriera proprio Maria. Attualmente sta conducendo il nuovo reality Love Island Italia.

Ecco cosa ha detto Giulia su Maria: “Avendola conosciuta personalmente, posso dire che Maria non è distaccata ma solo molto obiettiva. Lei per me è stata ed è un riferimento, un esempio. Anzi, l’esempio assoluto di conduttrice. Vorrei proprio essere una conduttrice come lei, molto obiettiva e anche molto onesta, calma e controllata e con le sue proprietà linguistiche. Maria non è assolutamente una persona che rimane distaccata, anzi, crea un grandissimo meraviglioso rapporto con tutte le persone che fanno parte dei suoi programmi”.