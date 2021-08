UeD riprenderà la programmazione a breve i fans non stanno più nella pelle: tutti vogliono sapere le novità dei grandi protagonisti del format. A quanto pare, alcune delle voci che erano state recentemente smentite si sono rivelate delle mezze verità. Al centro della discussione, come sempre, c’è lei: la mitica dama Torinese Gemma Galgani.

Qualche tempo fa sul web era nato un rumor circa un possibile intervento chirurgico della dama. I più ben informati erano convinti che la dama del parterre femminile del trono over si fosse sottoposta ad un intervento di rinoplastica. Gli indizi in questo senso erano molti, ma in particolare i fans si erano convinti di ciò per il fatto che la dama aveva smesso di mostrarsi sui social.

Di lì a poco, però, tutte le ipotesi dei telespettatori più affezionati di UeD sono state completamente smentite. Alcuni scatti hanno sorpreso Gemma mentre si godeva un drink in un bar e dalle foto era palese come il profilo della dama non avesse subito il minimo mutamento. Insomma, un il buco nell’acqua per tutti quelli che immaginavano già un rientro di Gemma in grande stile come quello dell’anno scorso.

Forse, però, la smentita è arrivata troppo presto. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo è vero che la dama del trono over di UeD sia sottoposta ad un intervento chirurgico, ma non di rinoplastica. La dama torinese come sarebbe sottoposto ad un intervento di mastoplastica additiva con il doppio scopo di migliorare e aumentare il suo seno.

Queste alcune delle parole riportate nel settimanale di Riccardo Signoretti: “Gemma apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una… grande novità che non passa inosservata! La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?”.