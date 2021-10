UeD: Graziano Amato cacciato dal programma? Le indiscrezioni

Graziano, dopo le sue ultime rivelazioni, non è presente in studio. È stato cacciato dal programma?

La stagione di Uomini e Donne firmata sempre da Maria De Filippi su Canale 5 dalle 14:45, sta regalando delle nuove dinamiche e dei colpi di scena a tutti i telespettatori. La registrazione avvenuta il 10 ottobre pare essere stata carica di momenti inaspettati. I riflettori si accendono su Graziano.

Il cavaliere non poco tempo fa aveva rivelato al centro studio, davanti a tutti, durante un’esterna trascorsa con la dama Vittoria, che quest’ultima stando a ciò che dichiara lui si sia sfilata l’intimo. Proprio così: Graziano racconta che mentre i due erano in macchina, la donna in forma provocatoria si è tolta il fantomatico indumento.

Questo racconto ovviamente solleva l’ira della dama che, dopo aver ascoltato attonita ciò che il cavaliere stava raccontando, si è alzata infuriata. È tornata al posto ma non prima di aver tirato un ceffone sul viso dell’uomo. Oggi c’è qualcosa che attira l’attenzione le fans. O per meglio dire, oggi c’è un un’assenza che attira l’attenzione. Infatti nel corso della registrazione Graziano non è nel parterre maschile.

Secondo alcune voci che circolano sul web, il napoletano è stato allontanato dagli autori di UeD per via del racconto fatto su Vittoria quasi da censura. Non è l’unica assenza che si fa sentire, infatti nel parterre femminile manca anche un un altro volto storico molto importante. Stiamo parlando della dama Isabella Ricci. L’elegantissima donna dai modi sempre garbati non è presente nel corso della registrazione.

Fonte studi UeD

Anche qui il web impazza. Da ciò che si può leggere, secondo alcuni utenti, la dama non è presente perché ha deciso di abbandonare il programma. I continui scontri con la sua antagonista Gemma Galgani e con il cavaliere Biagio pare abbiano dato il colpo di grazia alla decisione della Ricci. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti e capire direttamente dal corso delle puntate come stanno davvero le cose. Nessuna dichiarazione dal sito ufficiale di Uomini e Donne.