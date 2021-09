UeD: i corteggiatori rivelano quale è stata la reazione dei loro genitori alla storia di Andrea Nicole

La nuova stagione di UeD presenta tante novità. Tra di loro troviamo la tronista Andrea Nicole, la ragazza che da poco ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna. Dopo un primo momento di imbarazzo, oggi Nicole ha finalmente rotto il ghiaccio con i suoi corteggiatori.

Ma succede qualcosa in puntata, che attira l’attenzione dei telespettatori. Uno dei corteggiatori ha rivelato alla tronista di aver parlato in casa della storia particolare di Andrea. Il ragazzo così racconta le reazioni dei propri genitori, relativa alla storia appena ascoltata.

Stiamo parlando di Alessandro che, dopo essersi confrontato con la madre e la sorella, dice: “Sono rimasti un attimo scioccati perché non mi era mai successo. È normale e comprensibile che uno rimanga un po’ spiazzato. A loro lo avrei detto a prescindere, siamo molto uniti soprattutto con mia sorella”.

Poi il corteggiatore prosegue e spiega: “Lei mi ha detto di fare le mie scelte. Anche lei non se lo aspettava, ma soprattutto perché è qualcosa che non senti tutti i giorni, è vicino a me, non c’è mai stato una cosa simile”. Ma le sue dichiarazioni non terminano qui. Alessandro dopo il confronto con la madre e la sorella decide di spiegare anche a suo padre la situazione: “L’ho detto a papà, pensavo peggio, è stato tranquillo. Mi ha detto che è una scelta che devo fare io” dichiara.

Andrea, nell’imbarazzo del momento, riesce comunque ad essere comprensiva e nell’esterna con Ciprian affronta lo stesso argomento. Anche il ragazzo rivela di aver parlato in famiglia della situazione:

“Ne ho parlato in famiglia. I miei sono aperti. Si preoccupano però di quello che gli altri possono dire e pensare, ma a me non me ne importa niente. Ovviamente c’ho riflettuto, la tua storia fa un po’ paura, era inevitabile. Mia madre sa che quando mi piace una persona vado avanti” ha rivelato il corteggiatore di UeD

