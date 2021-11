A UeD si stanno facendo sempre più interessanti le dinamiche e i risvolti di questa nuova stagione. Marcello Messina, dopo aver chiuso la relazione con Ida, sta intraprendendo un percorso di conoscenza con un’altra dama: Nancy. Ma chi è la nuova entrata? Scopriamo qualche interessante curiosità sulla donna del trono over e su come si sta evolvendo il rapporto tra lei e il cavaliere all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Fonte studi UeD

Ancora non si sa molto della dama Nancy, che sta frequentando Marcello. Tra i due pare sia scoccata subito la scintilla e sembrano aver instaurato un ottimo rapporto di complicità, tanto da arrivare a un bacio, che i due definiscono “molto spontaneo e senza malizia”. Marcello stava inizialmente frequentando Ida Platano, un rapporto che non è andato a buon fine per via di varie divergenze.

Poi si è accostato per poco tempo a Marika, ma quest’ultima ha rivelato di non provare nessuna attrazione per l’uomo. Oggi, Messina sta uscendo con una nuova dama. Ma qualcosa, anche in questo caso, pare non convincere del tutto gli opinionisti del programma. Infatti Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono all’interesse del cavaliere per Nancy. Secondo gli opinionisti non c’è trasporto.

Ma non solo: interviene su questa nuova conoscenza anche Ida Platano e la dama ci va giù pesante. Infatti secondo Ida, Nancy non corrisponde affatto al tipo di donna che può piacere a Marcello. Con queste affermazioni la dama getta così di fatto ancora più dubbi sulla questione. “A lui piacciono le donne more, con i capelli lunghi, un po’ come Marika e non ho nulla contro Nancy” queste le parole lapidarie della Platano, che trovano manforte anche nelle considerazioni degli opinionisti.

Marcello sostiene che non sia affatto vero e di trovare Nancy molto interessante. Non ci resta che attendere le prossime puntate. Vedremo se la storia tra i due andrà avanti o se Marcello si troverà nuovamente a dover interrompere ancora una volta un’altra frequentazione. Di certo questa volta per lui non sarà affatto facile trovare una valida motivazione.