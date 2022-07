La scorsa edizione di UeD è terminata da appena un mese e dame e cavalieri, così come gli opinionisti, si godono una meritata vacanza in vista del rientro in grande stile che ci sarà a settembre. Lo stesso, però, certamente non vale per la padrona di casa Maria De Filippi né per la produzione del programma.

Questi capi saldi del dating show attualmente si stanno dando da fare per formare il cast. Soprattutto, per scegliere i tronisti che siederanno sulla sedia rossa a settembre. La curiosità del pubblico è alle stelle. Tutti sono già impazienti di conoscere le identità dei prossimi protagonisti del trono classico e così il totonome è già iniziato.

Le prime indiscrezioni però, cominciano a dare qualche certezza. È proprio nelle ultime ore che hanno iniziato a circolare sul web le prime anticipazioni che rivelano qualche dettaglio su quello che il pubblico deve aspettarsi per la prossima edizione. Alcuni personaggi del trono over hanno già riconfermato la loro presenza mentre, invece, continua ad aleggiare un alone di mistero intorno ai nomi dei tronisti.

Sono in molti a ritenere che, con tutta probabilità, i protagonisti della nuova edizione saranno personaggi del tutto nuovi e sconosciuti. Mai apparsi prima nel piccolo schermo. Gli ex corteggiatori e corteggiatrici che il pubblico ha apprezzato durante la scorsa edizione del programma, invece, torneranno in studio in un momento sicuramente successivo.

Purtroppo, non c’è ancora nulla di sicuro. Per avere qualche sicurezza in più bisognerà attendere le anticipazioni delle registrazioni delle prime puntate, che sono previste per la fine di agosto.

Certo c’è da dire che, vista la scelta di Mediaset di non mandare in onda Temptation Island questa estate, l’attesa si fa sentire di più del solito. Nel frattempo si mormora anche su una possibile versione Vip del programma, che potrebbe essere proposta al pubblico a partire da Marzo 2023.