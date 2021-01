UeD, Ida e Riccardo: le rivelazioni della sorella di lui

La coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano è sempre stata una delle più amate dal pubblico di UeD. La loro storia sembrava una fiaba perfetta, e il nascere e crescere del loro rapporto ha catturato l’attenzione di tantissimi telespettatori, e non solo. La fine del loro rapporto ha lasciato l’amaro in bocca ai molti che si aspettavano un lieto fine per loro.

Di recente Riccardo, in un’intervista al Magazine del dating show, ha raccontato molti momenti della sua vita. Tra questi, in particolare ha ripercorso l’angoscia e la paura che ha provato a causa di un delicato intervento al cuore, subito qualche anno fa. Il cavaliere, inevitabilmente, è tornato a parlare anche di Ida e della loro relazione. In studio, recentemente, gli ex innamorati si sono scontrati, alzando i toni.

Guarnieri sa di aver ecceduto con la rabbia, ma la delusione e l’orgoglio hanno avuto il sopravvento. Ed è proprio questo il motivo per cui Riccardo non ha voluto abbracciare Ida dopo il loro confronto. “Non me la sentivo, ho preferito chiudere così” ha spiegato. Ma Riccardo non è l’unico ad avere qualcosa da raccontare. Anche Anna, sua sorella, ha la sua opinione da condividere.

Anche lei è stata intervistata dal Magazine di UeD, ed ha commentato il percorso di Riccardo. Anna si dice stupita, non credeva affatto che suo fratello “sarebbe stato in grado di mostrarsi così tanto, di mettersi a nudo come ha fatto”. Riccardo, infatti, è un uomo molto riservato e attento alla privacy. Anna, poi, non può evitare un riferimento ad Ida. Anche Anna era favorevole alla loro storia, e apprezzava i comportamenti del fratello affianco alla dama: “Ho apprezzato il suo volersi svelare e anche la sincerità nel dimostrare quello che provava per Ida, pur non avendo mai vissuto un amore così forte”.

Gli intervistatori, poi, chiedono ad Anna la sua opinione sulla Platano e Roberta Di Padua. La sorella di Riccardo risponde con parole cariche di positività: “Sono due donne che ammiro molto e mi rivedo un po’ in loro”. Anche Anna, infatti, è una madre single, per questo si rivede in loro. Per la ragazza, entrambe sono “femmine con gli attributi, sincere, di pancia”. Insomma, Anna si è mostrata in modo splendido nel corso di questa intervista. Una donna obbiettiva, giusta e sincera. Non prova nessun rancore nei confronti di Ida. Ripercorre serenamente il momento in cui Riccardo porse ad Ida l’anello di fidanzamento nello studio di UeD, stupendosi ancora del fatto che suo fratello abbia fatto un gesto così plateale. Sembrerebbe che anche Anna, come tanti telespettatori, facesse il tifo per Ida e Riccardo.