UeD: Roberta Di Padua mette Riccardo Guarnieri davanti ad una scelta definitiva

Roberta Di Padua è arrivata decisamente al punto di saturazione con Riccardo Guarnieri, ed ha deciso di dargli un ultimatum. Il cavaliere è stato riaccolto nello studio di UeD da poco tempi. Dopo la rottura con Ida Platano, il cavaliere ha ripreso il suo posto nel parterre del Trono Over. Probabilmente il rientro nel dating show è scaturito anche dal grande successo che il cavaliere riscuote tra il pubblico.

Una volta ripreso il suo percorso, la passione con Roberta Di Padua si è subito riaccesa. La loro prima frequentazione si era interrotta proprio perché il cavaliere pugliese aveva deciso di abbandonare il programma di UeD con la sua ormai ex Ida. Il cavaliere, inizialmente, aveva accolto a braccia aperte la dama ma, negli ultimi periodi, si è mostrato tentennante. Nell’ultima puntata ha spiegato di non essere certo che la dama sia la donna giusta con cui avviare una relazione a lungo termine.

Ovviamente, la Di Padua non ha preso di buon grado queste affermazioni, ed ha messo il cavaliere davanti ad una scadenza. Nel frattempo Michele Dentice, acerrimo rivale di Guarnieri, non si lascia sfuggire l’occasione per attaccare il contendente. Eppure la relazione tra Guarnieri e la Di Padua sembra andare per il meglio. Cosa ha causato questo repentino declino? Sicuramente, la prima battuta d’arresto è stata data dalla “sorpresa” fatta recapitare da Ida stessa a Riccardo.

Parliamo della lettera, accompagnata dall’anello di fidanzamento, che la Platano ha fatto ricevere. Guarnieri nello studio. Questo, sicuramente, ha instillato i primi dubbi nella Di Padua, nei confronti del cavaliere. Roberta è assolutamente convinta che se Ida tornasse nel dating show, sicuramente la scelta del cavaliere ricadrebbe ancora su di lei. Nella scorsa puntata il cavaliere ha parlato ancora di Roberta, tessendone le lodi ma spiegando di non provare ancora dei sentimenti per lei. Maria De Filippi, allora, ha annunciato al cavaliere l’arrivo di una nuova dama, presentatasi proprio per conoscerlo.

Guarnieri accetta senza pensarci due volte, e la Di Padua ha perso le staffe. Roberta è stata molto chiara: Guarnieri deve scegliere se frequentare lei, senza rivali, o rinunciare alla dama. Guarnieri non si è lasciato intimidire, chiedendo a Maria di far fare alla nuova dama il suo ingresso. Michele Dentice ha tentato di far riflettere Roberta su quanto valga la pena sforzarsi per quella frequentazione. Roberta Di Padua, però, lo zittisce senza mezzi termini dicendo: “Lui è un uomo intelligente, tu no!”