UeD: Ida Platano abbandona il programma. Ecco le sue prime parole

Una scelta davvero inaspettata quella che fa una delle dame, che ha deciso di abbandonare UeD. Ida Paltano dopo le ultime delusioni ha preso la drastica decisione di uscire dal dating show di Maria De Filippi. Dopo poche ore la dama rilascia delle dichiarazioni e parla ai suoi fan. Riflettori puntati sull’ultima eclatante discussione avvenuta al centro studio tra Ida e Diego Tavani.

Fonte stadi UeD

I due non molto tempo fa avevano intrapreso una conoscenza e sembrava che le cose andassero a gonfie vele. Ma qualcosa pare non essere andata per il verso giusto, tanto da spingere la donna a voler abbandonare lo studio da sola. Queste le primissime notizie arrivate da delle anticipazioni molto fresche. A scatenare l’impeto della Platano sono state le continue intromissioni e litigate avvenute durante il corso delle ultime puntate.

Scontri che deludono Ida e creano notevoli incomprensioni con Diego. Poche ore fa la dama, dopo aver comunicato la sua volontà di allontanarsi dagli studi Mediaset, decide di parlare direttamente con i suoi fans. Poche parole che però lasciamo ben intendere l’umore della donna. “Siete tantissimi. Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto e il calore che mi date”.

Poi fa sapere di aver trascorso le ultime ore a dormire in quanto ne sentiva una forte necessità dato lo stress accumulato. E pensare che solo pochi giorni fa la Platano avrebbe dovuto lasciare lo studio per iniziare una splendida storia d’amore con Tavani, lontano dalle telecamere. Oggi invece la donna si ritrova sola e delusa ancora una volta.

Neanche l’ennesimo confronto che i due hanno avuto ha portato a trovare una soluzione positiva per entrambi. Gli eventi sono successi in così poco tempo da riuscire a gettare il cavaliere in una completa confusione. L’intromissione di Tina Cipollari e Armando Incarnato non hanno di certo giovato in una storia già così precaria. La dama ad oggi è convinta di non riuscire a trovare la persona giusta per lei.