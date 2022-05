L’ultima puntata di UeD ha fatto crollare tutte le certezze di Ida Platano. La dama non ha retto ciò che ha visto in studio. La delusione ancora una volta viene dal suo ex Riccardo Guarnieri, che le ha di nuovo spezzato il cuore nonostante lei continui a sostenere che in realtà non sente più le farfalle nello stomaco.

Oggi il trono over ancora una volta ha visto protagonista l’ex coppia, che continua a gettare dubbi sulla trasparenza dei loro sentimenti. Riccardo ha da poco fatto il suo ritorno in studio. Aveva intrapreso una frequentazione con Gloria, durata pochissimo.

Dopo la passione in hotel, il cavaliere ha deciso di mettere fine alla nuova conoscenza. Lei non la prende bene e piovono insulti. Interviene l’opinionista Tina Cipollari, la quale accusa entrambi di essere troppo concentrati su ciò che accade intorno a loro piuttosto che ai propri sentimenti.

Ma soprattutto, pare che Riccardo stia continuando ad illudere Ida, la quale ancora prova dei forti sentimenti per lui. Entra in studio un tavolo con sopra una t-shirt bianca. Il cavaliere di UeD prende la maglia e, sentendone il profumo, capisce immediatamente di chi è.

Il regalo è mandato da una sua vecchia conoscenza, a lui molto gradita. Stiamo parlando dell’ex dama Maria Grazia, la quale escogita questa sorpresa per rinnovare il suo interesse nei confronti dell’uomo.

La dama scende le scale con un sorriso smagliante, dopo aver capito di avere ancora una speranza. Viene accolta da Guarnieri a braccia aperte. Il tutto colpisce nel profondo la Platano che, dopo essere scoppiata in lacrime, chiede un bicchiere d’acqua.

L’accaduto non passa di certo inosservato, soprattutto agli occhi della Cipollari che immediatamente evidenzia i fatti: potrebbe essere ancora innamorata di lui, anche se afferma di non sentire più le farfalle nello stomaco. Ida non nega la voglia gli voler ricominciare e che se lui le chiedesse di uscire lei accetterebbe volentieri.