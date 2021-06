UeD, come ogni anno, è andato in vacanza, dando appuntamento a tutti i fan, a settembre. Nel frattempo, però, i protagonisti del trono over continuano a fare scalpore sui social. In particolare in questo caso a suscitare le polemiche del web è stata Ida Platano. La storica dama del parterre femminile del trono over, è tornata ad occupare il suo posto nel programma poco prima della sua chiusura.

Questo ritorno ha fatto la gioia di molti, ma ha anche sollevato un polverone mediatico. Sono stati moltissimi gli attacchi che la dama ha ricevuto tramite i social, molti dei quali assolutamente gratuiti e decisamente pesanti. Nella maggior parte dei casi, la dama di UeD ha preferito ignorare i detrattori. Ma quando gli haters si sono fatti troppo aggressivi Ida ha deciso di intervenire pubblicamente e in maniera decisa.

Difficile, in effetti, trovare un post della dama che non sia correlato da una grande quantità di commenti negativi che spesso sfociano nel feroce insulto. Ecco alcuni esempi delle terribili parole rivolte alla Platano: “Bes** di madre” oppure “Perché parli come una rita***ta, ah dimenticavo, lo sei”.

Certo, nessuno è costretto a simpatizzare per i protagonisti del programma, ma di certo la situazione è sfuggita di mano ai più. Quando il confine tra personaggio televisivo e vita privata viene varcato, in maniera così invadente, diventa necessario prendere dei provvedimenti. C’è chi decide di ricorrere alle vie legali e chi, invece, risponde personalmente agli attacchi.

Questo è stato il modo in cui Ida ha deciso di affrontare la situazione, rispondendo a chi la offende con poche parole, ma decisamente dirette: “Comunque la gente non sta bene”. Insomma, la dama non permette a nessuno di mettere in discussione il suo modo di fare la mamma, soprattutto perché anche partecipando a UeD suo figlio rimane la sua unica priorità.