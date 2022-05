Arriva una notizia inaspettata: Ida Platano è stata avvistata fuori da un locale di Brescia, mentre baciava un uomo. Di sicuro non un volto storico di UeD. Ida è una delle donne più famose e più chiacchierate del Dating Show di Maria De Filippi e da poco è tornato nel programma anche una sua vecchia conoscenza.

Il suo ex Riccardo Guarnieri, rientrato per mettersi in gioco alla ricerca del vero amore. Nel corso delle ultime puntate, l’opinionista Tina Cipollari aveva azzardato l’ipotesi che la Platano in realtà fosse ancora innamorata di Guarnieri. Ma a quanto pare nulla è ciò che sembra.

La dama si diverte tra le braccia di un altro uomo. Stando alle ultime anticipazioni, il ragazzo in questione può essere il Cavaliere arrivato da poco, Marco.

Sul web circola un video in cui, dopo aver trascorso la serata a Brescia Ida, bacia il suo cavaliere: “Si baciavano tranquillamente avanti tutti, senza problemi” sono le parole della talpa che ha filmato il momento.

Ovviamente si capisce bene dalle immagini che la persona in questione di certo non è Guarnieri, che in questo momento si trova impegnati nella partecipazione a UeD, alla ricerca del vero amore.

La persona del video potrebbe essere con molta probabilità il nuovo cavaliere arrivato per corteggiare, Ida di cui si parla tanto. Il suo nome è Marco. Nella puntata di oggi le telecamere rimangono puntate su Ida Platano.

Ma non solo, argomento di conversazione è anche il nuovo Cavaliere Marco, che ha sin da subito catturato l’attenzione di tutti. Lui ha 37 anni e viene da Milano. Il suo hobby è fare il personal trainer: ama lo sport ma nella vita fa l’operaio elettrico. Non è mai stato sposato e non ha figli e rivolgendosi ad Ida dice: “Mi hai colpito, sei particolare e mi piaci”.