Lo studio di UeD è ormai da tempo palcoscenico di diverse diatribe. Il dating show di Maria De Filippi da vita spesso a scontri, soprattutto nella parte dedicata al Trono Over. Protagonisti anche questa volta sono i disappunti dell’opinionista Tina Cipollari, la quale si scaglia contro il cavaliere (da poco tornato in studio) Riccardo Guarnieri.

Da quando l’uomo è tornato ha già accantonato una nuova conoscenza, quella con Gloria, prontamente sostituita con la dama Maria Grazia. Lui giustifica tali avvenimenti con un discorso un po’ contorto.

Queste sono state le parole di Guarnieri: “Con te sto bene, ma siccome non c’è un legame sentimentale tra me e te – altrimenti una cosa del genere non l’avrei fatta – perché non sentire un’altra persona? Potrei dare valore alla nostra storia oppure no”, ha spiegato Guarnieri.

Ovviamente la Cipollari non si è lasciata sfuggire l’occasione di controbattere, definendo il cavaliere contorto e complicato. Ma non solo, secondo l’opinionista Riccardo Guarnieri è destinato ad avere le corna.

Il pubblico social ha accolto con fragore le parole di Tina, dandole manforte: “Queste puntate in cui Tina spara a zero su Ida e Riccardo senza peli sulla lingua sono linfa vitale per me” e “Vivo per Tina che smaschera il business che vogliono fare Ida e Riccardo”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter.

I modi spavaldi e sfrontati di Guarnieri mandano su tutte le furie l’opinionista. È quest’ultima che, senza giri di parole, fa notare che: “Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato”.

“Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto”. Ma non finisce qui e, infatti, aggiunge: “Sei un uomo destinato ad essere tradito da una donna perché sei troppo complicato e hai un carattere litigioso”.