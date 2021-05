Quest’anno il trono over di UeD sorprese ci ha regalato non poche notevoli sorprese. Una delle più inattese, forse, è arrivata proprio nella puntata di oggi: i telespettatori hanno potuto vedere ancora una volta Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nello studio. Sembra che i due abbiano deciso di porre fine alla loro relazione, tornando in studio per raccontare che cosa sia successo.

Roberta, senza pensarci due volte, ha esposto tutte le difficoltà che ha riscontrato nella vita di coppia con Riccardo. Ecco cosa ha rivelato: “È colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”.

Subito dopo questo preambolo, l’ex dama del parterre femminile è entrata nel dettaglio, rivelando la forte incompatibilità tra lei il cavaliere. “La notte lui si alza e si prende la libertà di fare quello che gli pare. Sta a letto, non riesce a dormire e guarda i video ad alto volume. Io vorrei dormire la notte“.

E ancora: “Anche perché io non sto tutto il giorno a casa come lui. Io marcio tutti i giorni, lui non fa nulla, sta tutto il giorno a casa a guardare film”. Insomma, a detta di Roberta vivere con Riccardo è davvero difficile: “Non gli va bene niente. Nemmeno la musica che ascolto. Mi piace la musica neomelodica e lui non vuole che la ascolti, dice che è cafona”.

UeD: l’intervento di Ida Platano

La fine di questa relazione è commentata in studio da Ida Platano, ex storica di Riccardo. La dama interviene lasciando indispettito il cavaliere che al commento della Platano perde le staffe. La dama per niente toccata da tale atteggiamento, prosegue e dice: “Riccardo è una persona che non sa vivere in coppia. Ha un carattere particolarissimo. Si può sopportare fino a un certo punto, ma solo quando c’è tanto amore. Cafona me lo sono sentita dire molte volte da lui”.