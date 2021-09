UeD: Ida Platano contesa tra due cavalieri. Tina sbotta: “Non conosci le mezze misure”

Sono da poco iniziate le prime puntate della nuova stagione di UeD. Appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su canale 5. Protagonista indiscussa è e rimane sempre lei: Gemma Galgani, che presenta al pubblico il suo nuovo décolleté Ma una novità attira l’attenzione del pubblico su Ida Platano. La dama oltre a Marcello sta conoscendo un nuovo cavaliere venuto in studio solo per lei.

La Platano fa un’esterna in cui incontra entrambi i cavalieri: prima Graziano e poi Marcello. A tal proposito Graziano al centro studio racconta: “Ieri sera siamo stati bene e abbiamo una vena di pazzia che ci accomuna. Ti ho detto che per me la conoscenza poteva continuare. Stamattina dopo aver saputo di Marcello ci sono rimasto male”.

“Non ti sto facendo una scenata di gelosia perché ci siamo appena conosciuti ma mi sarebbe piaciuto saperlo”. Immediatamente arriva la risposta anche dell’altro cavaliere che infastidito dice: “Siamo diversi. Io quando vedo una donna in compagnia di un uomo, non conoscendo il loro rapporto non la metto in difficoltà”.

Mentre avveniva il confronto tra Ida, Marcello e Graziano interviene l’opinionista di UeD, Tina Cipollari : “Da quando non uscivi con nessuno ora esce con due uomini contemporaneamente? Le mezze misure non le conosci?”. Non tarda la risposta di Gianni Sperti il quale non ha mai fatto mistero di avere un certo debole per la dama.

Alla luce di ciò afferma: “Meno male che ha ricominciato a vivere”. Infatti come tutti ben sapranno e ricorderanno, alla fine della scorsa stagione l’ex ballerino, oggi opinionista del programma, ha sempre spronato la Platano a riprendere in mano la sua vita. La dama dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri, ha avuto non poche difficoltà nel rimettersi in gioco. Ma l’inizio di queste nuove puntate lasciano ben sperare in una rinascita e magari un nuovo amore.

