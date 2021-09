La nuova stagione di UeD ha preso il via il 13 di settembre. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi ha già regalato innumerevoli colpi di scena. I nuovi tronisti e i nuovi cavalieri si sono già fatti conoscere al pubblico. Sono già iniziati i primi intrecci d’amore.

Durante la trasmissione non è passato inosservato ai telespettatori il nuovo cavaliere Marcello . L’uomo, si è avvicinato per conoscere la dama Ida Platano. Sono molte le curiosità che il pubblico ha su Marcello. Noi siamo andati a scovarne qualcuna. Cercando nel suo profilo Instagram abbiamo scoperto interessanti notizie. Ad oggi abbiamo qualche informazione in più su cosa fa il cavaliere.

Marcello Messina ha origini torinesi e ha 47 anni. Nell’ambito lavorativo si è saputo che l’uomo è un’agente immobiliare, impegnato nel suo lavoro da ben 13 anni, L’uomo è molto conosciuto e stimato nella sua zona. Il cavaliere è single da già un po’ di tempo, ed oggi si dichiara voglioso di trovare il vero amore.

Nel parterre maschile di UeD Marcello ha scatenato sin da subito un certo interesse nelle donne e soprattutto in Ida. Come tutti ormai ben ricorderanno, la Platano è da poco tornata in studio dopo una delusione amorosa con il suo ex Riccardo Guarnieri. Oggi la dama e il suo nuovo cavaliere pare si siano trovati a tal punto da far scattare già un primo bacio.

Ida sembra molto presa e coinvolta, tanto da decidere di chiudere la conoscenza iniziata con Graziano per dedicare tutte le sue attenzioni a Messina. Infatti i due hanno già condiviso insieme diverse esterne. Quando in studio parte la musica, Marcello e Ida si concedono qualche minuto solo per loro al centro studio. Per conoscere tutte le altre novità non ci resta che attendere gli eventi di questa nuova stagione.

