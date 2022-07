Nelle ultime ore sul web circola un’indiscrezione piuttosto sorprendente sulla prossima edizione di UeD. Sembra che Ida abbia dato alla redazione un ultimatum: scegliere tra lei e il suo ex Riccardo Guarnieri. La produzione avrebbe dovuto scegliere chi dei due avrebbe preferito in studio a Settembre.

Lei non è più disposta a condividere lo stesso contesto con il suo ex. Da quando il dating show di Canale 5 si è fermato per la pausa estiva, i protagonisti del programma sono rimasti molto attivi sui social e per questo non è mancato momento per far parlare di loro.

Per un periodo addirittura si pensava che la dama di Brescia avrebbe lasciato il parterre per partecipare invece al Grande Fratello Vip. Ora, si pensa invece che sia stata proprio Ida a voler mettere in discussione la sua futura partecipazione.

“O me o lui”, avrebbe detto la Platano agli autori di UeD in merito alla possibilità di dover condividere un’altra volta lo studio con Riccardo. Questa stretta però oltre a spiazzare tutti, ha lasciato in difficoltà anche gli autori del programma. Quest’ultimo giustamente non possono escludere a priori i possibili partecipanti senza un valido motivo.

La dama del trono over, insomma, è finita nell’occhio del ciclone proprio per questo ultimatum. Sia agli autori del programma, che alla padrona di casa, ha dato qualche difficoltà, ma in realtà si tratta solo di indiscrezioni e voci. Per via della sua vicinanza alla dama si potrebbe pensare che Maria De Filippi sceglierà lei.

D’altronde Ida ha sofferto molto all’interno del programma e anche fuori durante la sua relazione con Riccardo, quindi è molto probabile che le sarà offerta un’altra occasione per riuscire a trovare finalmente l’uomo giusto per lei.

Anche se l’estate è molto lunga, sembra che Riccardo sia stato già avvistato in compagnia di una bella ragazza. Bisognerà aspettare settembre per capire come la padrona del programma deciderà di comportarsi riguardo a questa situazione molto delicata, ma siamo sicuri che Maria saprà cosa fare.