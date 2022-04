La storica dama di UeD, Ida Platano, ha trascorso le sue festività pasquali con una persona per lei davvero molto importante. La parrucchiera di Brescia ha dedicato questi giorni di pausa a sé stessa, pensando a circondarsi solo dell’amore delle persone care.

Il noto influencer di gossip Amedeo Venza ci riporta delle indiscrezioni sull’accaduto. Com’è stato antecedentemente detto, Ida Platano è ormai diventata un volto storico del programma.

La dama è spesso nel mirino dell’opinionista Tina Cipollari, che non tollera più né lei né la sua migliore amica Gemma Galgani. Un’amicizia, quella tra Ida e Gemma, davvero speciale e che le unisce ormai da diversi anni. Molti i fans che hanno azzardato l’ipotesi che la dama avesse trascorso la Pasqua con Riccardo Guarnieri.

Fra di loro effettivamente c’è un certo riavvicinamento e sembra essersi riaccesa la fiamma della passione. Tra i due non c’è stato un riavvicinamento solo all’interno dello studio di UeD, ma pare che già da qualche settimana si stiano risentendo.

Infatti Riccardo Guarnieri ha fatto il suo rientro nel programma di Maria De Filippi proprio qualche settimana fa, per rimettersi in gioco alla ricerca del vero amore. Ma tra Ida e il suo ex cosa c’è in verità? Sembra non riescano proprio a fare a meno l’uno dell’altra.

Ma tornando alle festività di Pasqua, come sono state trascorse? La persona speciale con cui Ida ha passato le feste è, in verità, suo figlio. La dama ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle storie in cui mostra ai suoi fans il suo nuovo look.

Un capello decisamente vaporoso e riccio che ricorda una criniera di leone. Lei è felice in compagnia di suo figlio Samuele. Una giornata trascorsa tra primi di pesce, colomba e crema di pistacchio come dolce. Immancabile la tradizione delle uova di cioccolato di Pasqua, con sorpresa.