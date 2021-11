UeD: Ida Platano fa la scelta ma il cavaliere Diego la rifiuta. La dama scoppia in lacrime

La nuova stagione di UeD è senza dubbio carica di novità e di colpi di scena. Arrivano delle scottanti anticipazioni sulle coppie del trono over. Riflettori puntati, in particolar modo, sulla dama Ida Platano, che dopo la delusione avuta con il cavaliere Marcello ha intrapreso un percorso di conoscenza con Diego.

Fonte studi UeD

Quest’ultimo pare aver fatto breccia nel cuore della dama. Tra i due sembrava essere scoppiata una certa intesa, tanto da scambiarsi anche un travolgente bacio nel corso della prima esterna. Diego riserva per Ida mille attenzioni e le fa spesso delle sorprese. Il cavaliere si presenta in maniera del tutto inaspettata, sul posto di lavoro della dama, solo per ricevere un abbraccio.

La Platano si dice entusiasta, ma dalle anticipazioni sì sa già che qualcosa non è andato per il verso giusto. Vediamo nel dettaglio cosa siamo riusciti a scoprire. Pare che Ida volesse dare una svolta al percorso all’interno del programma. Il feeling che la unisce a Diego la porta a pensare che sia lui la persona giusta. Per tale motivo la dama decide di sceglierlo e annuncia così l’addio al programma.

Come in tutte le scelte, anche questa volta al centro studio si ritrovano a ballare tra i petali Rossi e in sottofondo la loro canzone. Tutto sembrava andare per il verso giusto. Ma durerà molto poco: il motivo? È avvenuto un forte scontro tra la Platano e l’opinionista di UeD, Tina Cipollari, tanto violento da urtare notevolmente la sensibilità di Diego che decide di tornare sui suoi passi e rinunciare così alla dama.

Ida scoppia in lacrime. Una coppia scoppiata sul nascere. Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per capire nel dettaglio come sono andate le cose. Di sicuro ci riveleranno se i due si sono dati un addio definitivo o è solo un battibecco momentaneo.