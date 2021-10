Continuano i colpi di scena nello storico programma di Maria De Filippi: UeD. Dopo la fine della burrascosa relazione avuta con Riccardo Guarnieri, la dama Ida Platano decide di rimettersi in gioco nel dating show alla ricerca del vero amore. All’inizio di questa nuova stagione sembrava fosse nata una bella intesa tra la dama il cavaliere Marcello.

L’uomo ha palesato sin da subito un certo interesse nei confronti della donna, riservando per lei gesti galanti. Ida si dimostrava entusiasta tanto da voler approfondire questa conoscenza. In due si concedono diverse esterne insieme. Una serata in particolar modo viene incorniciata da una splendida cena romantica e diverse effusioni, tra baci, coccole, carezze e quant’altro. Tutto sembrava andare per il verso giusto.

Ma proprio in quell’ultima esterna sembra essere successo qualcosa che ha deluso la dama. Ida accusa il cavaliere di assumere atteggiamenti freddi e distaccati: “Lui mi ha fatto stare benissimo, però ho capito che non si sentiva di stare con me. Ma lo doveva dire allora. Perché lui quella sera era frenato, c’era qualcosa che non andava”.

La Platano è convinta che Marcello non sia stato sufficientemente bene con lei. Il Cavaliere a tal proposito dichiara: “Non ho detto che non mi è piaciuto, ma che non ti ho sentita, è diverso”. Ma a quanto pare il discorso per la donna non si conclude qui e continua imperterrita ad attaccare Marcello il quale in un momento di rabbia controbatte: “Ti sentivi di raccontarla ma io no, sono fatto in un modo diverso dal tuo. Avrei gradito vivere questa cosa tra noi, era successo solo 6 ore prima”.

Intervengono gli opinionisti di UeD: Gianni Sperti dà ragione alla dama, Tina Cipollari le va contro. A quel punto Ida si ritrova a dover affrontare una chiusura totale da parte di Marcello e continui attacchi dello studio. Così, in lacrime, la dama decide di abbandonare lo studio.