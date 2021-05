UeD: Ida Platano invita un cavaliere in casa sua

UeD si avvicina al finale di stagione ma nonostante questo non mancano i colpi di scena. Le puntate che andranno in onda questa settimana sono già state registrate e le nostre amate talpe ci rivelano in anteprima i momenti salienti a cui assisteremo in futuro. Ovviamente, come di consueto, ad attirare maggiormente l’attenzione sono le vicende dei protagonisti del trono Over.

Si parte da Elisabetta Simone: la dama aveva iniziato una frequentazione con Luca Cenerelli. La Simone, però, sembra aver deciso di chiudere questa frequentazione: il cavaliere non sembra nutrire dei sentimenti abbastanza forti da proseguire. Di contro, la dama decide di dare un’occasione al nuovo cavaliere che si è presentato in studio per conoscerla. Tra i due le cose sembrano procedere per il meglio, nonostante Elisabetta provi ancora qualcosa per Luca. Lo dimostra il fatto che, nel corso di un ballo, Luca si è avvicinato alla dama per sussurrarle qualcosa all’orecchio, generando una forte reazione di Elisabetta.

La dama, infatti, è fuggita via dallo studio in lacrime, senza una spiegazione. Dopodiché, Luca conoscerà due nuove dame pronte a corteggiarlo. Nel frattempo, le cose per una dama del parterre femminile iniziano ad andare per il verso giusto. Si tratta di Ida Platano, che è rientrata nel programma dopo una lunga pausa in cui si è concentrata su sé stessa.

La dama aveva espresso vari apprezzamenti su alcuni cavalieri del parterre maschile, senza, però, ricevere nessuna risposta positiva. Ora, Ida rivela di aver iniziato una frequentazione con Gabriele e con lui sembra aver trovato una buona sintonia.

La dama di UeD racconta di aver trascorso degli splendidi momenti col cavaliere. I due, dopo aver fatto un romantico aperitivo in riva al mare, si sono sentiti particolarmente uniti, tanto che la Platano avrebbe deciso di invitarlo a salire a casa sua. Nessuna intimità, però: Ida e Gabriele si sono solo goduti un buon caffè nella reciproca e gradita compagnia.