UeD, il dating show firmato Maria de Filippi, riesce sempre a smuovere l’attenzione del pubblico. Proprio per questo motivo, non appena viene fuori una news interessante sul programma della Mediaset, subito si fa gara per la divulgazione. Sono dammi del dating show che spesso hanno parlato del loro punto di vista sulla trasmissione in onda su canale 5.

Una di queste e Maria Tona, che recentemente è tornata a rivelare alcuni dettagli inediti sul dating show. Maria è stata una dama del trono over molto apprezzata dal pubblico. Ora che è fuori dalla trasmissione continua a parlarne come persona ben informata.

Nello svelare il dettaglio segreto di cui è venuta a conoscenza, la romana rivela che ci sono tantissime altre novità che bollono in pentola e che non vede l’ora di spifferare. A quanto pare le confessioni vere e proprie dovranno aspettare Maggio, quando il contratto della Tona con la Mediaset sarà scaduto, per sapere i motivi che l’hanno condotta da abbandonare il programma.

Nel frattempo, intervistata da Fralof per Più Donna, l’ex dama ha rivelato: “Sul perché ho lasciato il programma è una delle domande a cui ancora non ho risposto. Ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero. Non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità. Di vero lì dentro tra gli uomini del parterre, ho fatto fatica a riconoscere qualcuno. Il motivo per cui non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio”.

La dama di UeD, recentemente era anche accusata di partecipare al programma solamente per guadagnare maggiore visibilità e fama. A queste accuse Maria risponde in maniera molto diretta: “Questo argomento mi fa inviperire. Non c’è una persona li dentro che non stia li per le telecamere. Se cercate il mio trascorso vedete che io ho sempre fatto spettacolo, film, teatro, televisione. Ho sempre sponsorizzato con fotografie, interviste e video il mio lavoro legato alla medicina estetica e la chirurgia plastica che vede coinvolti oltre 10 famosi chirurghi. Non è differente da tutto quello che hanno fatto gli altri. Forse l’unico che all’inizio ho frequentato e che era più onesto era Paolo”.