Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno provato nuovamente a riavvicinarsi per cercare di far funzionare il rapporto. I due, nello studio di UeD, si lanciano segnali inequivocabili che in molti hanno captato. Dopo ripetute domande, i due finalmente confessato di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra, nonostante gli anni di distanza.

Ida si dichiara ancora innamorata, Riccardo come al solito scappa e lascia la dama bresciana nel caos. Arriva un duro scontro, ma Ida sembra non voler mollare e si dice disponibile a dare un’ultima chance al suo storico ex fidanzato.

Tant’è vero che la dama lancia segnali inequivocabili sui social. Riccardo è tornato nel dating show di Canale5 per voltare pagina, ma le sensazioni che prova grazie alla presenza in studio della sua ex Ida Platano lo spiazzano.

La dama dal canto suo non ha mai fatto mistero dei suoi sentimenti, che si erano di certo affievoliti ma non cancellati. Guarnieri di certo occupa ancora un posto importante nel suo cuore. I due fanno una cena intima finita la quale, tornati in studio, danno vita ad una furiosa litigata.

Riccardo ha deciso di chiudere, affermando di non essere più innamorato di Ida né disposto a riprendere un rapporto con lei. Le discussioni sono sempre più pesanti e feroci.

In tutto questo marasma, Ida Platano è stata anche ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Lì la dama parla di Riccardo e confessa i suoi sentimenti, con la speranza che le sue parole possano far breccia nel cuore di Guarnieri.

Ma l’uomo non si scompone, facendo scendere il silenzio tra di loro. Il cavaliere ha preso la decisione di allontanarsi nuovamente da Ida. La dama non si arrende e, sulla sua pagina Instagram, pubblica uno spezzone della sua intervista di Verissimo con la canzone dedicata al loro amore. Si tratta di una casualità o di un segnale per il suo ex?