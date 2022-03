Nelle anticipazioni delle prossime puntate del programma UeD, si vedrà la conclusione di vicende lasciate in sospeso e si chiariranno diversi rapporti. Ci sarà un momento dedicato alla frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere, a seguito della scelta di Matteo Ranieri, corteggerà Federica Aversano del trono classico di UeD, anche se la ragazza lo rifiuterà. Invece, la dama del trono over Ida deciderà di iniziare una nuova conoscenza con un cavaliere del parterre del Trono over, già presente in studio.

Lo scorso fine settimana, dalle ultime registrazioni, in studio sono emerse molte novità che andranno in onda tra poco. In primo luogo si terrà la scelta del tronista del trono classico Matteo Ranieri, che già sappiamo ricadrà su Valeria Cardone.

L’altra possibile scelta del tronista era la corteggiatrice Federica Aversano, che frequentava il ragazzo da più tempo e ci rimarrà molto male. La non scelta di Matteo, delusa e ferita, uscirà dallo studio anche se poi gli verrà chiesto di rientrate poco dopo.

Infatti, Alessandro Vicinanza, ex cavaliere della dama Ida Platano, richiederà la presenza di Federica. Questo perché il cavaliere del trono over chiederà alla corteggiatrice del parterre del trono classico di portela corteggiare e frequentare.

Federica, un po’ imbarazzata ma sicuramente lusingata dai modi del cavaliere, rifiuterà e tornerà a casa. Poi insorgerà anche una lite tra due cavalieri del trono Over. Si tratta del cavaliere Alessandro e Armando Incarnato.

Come già sappiamo i due non vanno molto d’accordo e spesso hanno avuto forti discussioni in studio. Mentre, per quanto riguarda Ida Platano, la donna come abbiamo detto sceglierà di frequentare un altro cavaliere già presente in studio, non sappiamo di chi si tratta ma sicuramente speriamo il meglio per la dama.