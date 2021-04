Ormai UeD si avvia al finale di stagione (maca solo un mese) e tutti i telespettatori aspettano solo una cosa: vedere Ida Platano al centro dello studio. In effetti, dopo il suo ritorno nel parterre femminile, la dama non ha parlato granché all’interno del programma. Ma, sul web, circolano diverse voci sul suo conto.

A quanto pare Ida avrebbe avuto un appuntamento segreto, lontano dagli studi del programma. Ovviamente nessuna di queste voci ha mai ricevuto alcuna conferma e il pubblico attende trepidante notizie sulla Platano. Ma quale tra i cavalieri del trono over potrebbe catturare l’interesse della bella dama? Una delle ipotesi è quella del ritorno di fiamma con Armando Incarnato. Il cavaliere non hai mai nascosto la sua forte attrazione nei confronti di Ida.

Come se non bastasse, i fan aspettano ancora di poter vedere un confronto definitivo tra Ida e il suo ex Riccardo Guarnieri. I due non hanno ancora avuto modo di chiarirsi all’interno del programma, ma sicuramente questo avverrà a breve. Certo la relazione tra Ida e Riccardo è finita nel peggiore dei modi ed è ancora ben visibile un certo astio reciproco tra i due.

Sicuramente un ipotetico confronto metterebbe Ida molto in difficoltà, specie se avvenisse alla presenza di Roberta Di Padua, attuale compagna di Riccardo. Certo ormai il tempo stringe e questa eventualità si fa sempre più probabile, data l’abitudine di Maria De Filippi ad invitare le coppie formatesi nel programma per sapere come procede la loro conoscenza.

Si spera anche che prima della fine del programma Incaranto faccia la sua mossa. Sempre che la dama non riceva altri corteggiatori e non gliene lasci il tempo. In effetti sono stati molti i rumors sui vari ex cavalieri di UeD che sarebbero pronti a tornare nel dating show solo per la bella dama. Molti, poi, ritengono che il ritorno di Ida sia legato più alla sua popolarità che alla ricerca del vero amore. Sicuramente la verità verrà fuori quando la dama avrà modo di accogliere i suoi pretendenti.