La stagione di UeD è terminata da diverse settimane: le telecamere si sono spente e gli studi hanno chiuso i battenti. Ma non è lo stesso anche per la curiosità dei fans sulle vicende che riguardano i protagonisti del dating show.

Gli affari personali e soprattutto amorosi dei volti più noti del programma sono sicuramente un argomento di grande interesse per il pubblico del piccolo schermo. Proprio per questo motivo i più amati del salotto di Maria De Filippi continuano a tenere costantemente aggiornati i loro followers tramite i vari profili social.

Tra di loro appare scontato includere anche Ida Platano. La parrucchiera Bresciana ha dovuto fronteggiare un anno pieno di difficoltà. Tra queste le varie delusioni d’amore e il rientro nel programma del suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Ora, però, la dama si sta godendo un periodo di sano relax e sembra che si stia lentamente allontanando anche dai social. Infatti, di recente Ida sta diventando sempre più misteriosa e i suoi accessi sui social sono via via più sporadici.

Non di rado è capitato che la Platano non postasse niente per diverse ore o addirittura per giorni, per poi riprendere a pubblicare normalmente. Un altro dettaglio che non è passato inosservato è il fatto che la donna è sempre più vaga nel raccontare alcune delle cose che le accadano.

Cerca di non prendere una posizione troppo forte rispetto ad argomenti delicati. La curiosità dei fans aumenta di giorno in giorno, specie quando Ida si mostra a Roma o in treno, pronta per un viaggio, eppure la dama non sembra affatto propensa a dare spiegazioni. Proprio di recente, dopo l’ennesima assenza prolungata della dama, Ida si è sentita in dovere di giustificarsi con i suoi fans.

Anche in questo caso, la dama di UeD, non ha dato grandi dettagli, ma si è limitata a dire che aveva degli impegni, senza rivelare nulla di più su dove sia stata e chi abbia incontrato. Cosa starà nascondendo Ida? Non ci resta che attendere che la diretta interessata ci spieghi cosa sta succedendo.