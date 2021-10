UeD appassiona sempre i telespettatori con i suoi intrecci amorosi. Ma all’interno del programma nascono anche amicizie e inimicizie. Spesso sono gli scambi di opinioni e le critiche a tenere banco nella trasmissione. Volto storico del programma è senza ombra di dubbio la dama Ida Platano.

In una recente intervista la donna racconta della sua speciale amicizia con un altro volto storico del programma. Sì parliamo proprio di lei: Gemma Galgani. Le due non hanno mai nascosto la profonda stima e amicizia che le lega, ormai da anni. Una conoscenza che nasce proprio negli studi dal dating show di Maria De Filippi e che ad oggi le ha rese quasi inseparabili. Non è un mistero invece la rivalità che corre tra l’opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Proprio in merito a ciò Ida confessa di non tollerare più i commenti al vetriolo che la vamp fa nei confronti della sua amica. In un’intervista al settimanale ‘Oggi’ la Platano racconta addirittura un retroscena mai detto. In una puntata in cui, per l’ennesima volta, Tina e Gemma si davano battaglia al centro studio, Ida aveva pensato addirittura di abbandonare il programma.

L’opinionista aveva per l’ennesima volta alzato la voce contro la sua amica e, tale gesto, aveva scatenato l’ira di Ida. Un’idea presto accantonata per evitare di attirare ulteriori polemiche. La dama però vuole mettere in chiaro una cosa: “La nostra amicizia è solida, indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”. Poi racconta che la Galgani è sempre stata presente nei suoi momenti bui.

Gli ha sempre dato manforte incoraggiandola. Dinanzi a una donna, persa e insicura, non ha mai mancato di darle sostegno. “Aveva incontrato una donna persa, insicura, che si leccava le ferite e cercava di risalire”. La sofferenza di Ida aveva radici profonde in una precedente relazione andata male. Come il pubblico ben ricorderà, stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato della dama. In quel periodo la donna non ha vissuto bene la loro separazione e, a darle manforte, c’è sempre stata la dama torinese di UeD.

