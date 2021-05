Ida Platano, dopo essere tornata nel parterre femminile di UeD, ha avuto qualche momento di impaccio. La dama ha impiegato un po’ di tempo per rimettersi in gioco, ma finalmente sembra essere pronta a riiniziare il suo percorso. Recentemente, abbiamo visto come procede la frequentazione della nota dama con il cavaliere Gabriele.

I due hanno iniziato a conoscersi da poco, ma Ida ha già preso una decisione che lascia tutti a bocca aperta. Vediamo cosa è successo. Le cose tra Ida e Gabriele sembravano andare per il meglio inizialmente, ma nelle scorse puntate tutto è cambiato radicalmente. Tra loro sembra proprio che qualcosa si sia rotto, tanto che la dama arriverà addirittura alla drastica decisione di chiudere la frequentazione con il cavaliere.

Questo colpo di testa ha di certo lasciato tutti sbalorditi, ma la scelta è stata motivata ampiamente da parte della dama. A quanto raccontato dalla Platano in studio, Gabriele non si sarebbe fatto sentire durante tutto il corso della settimana, scambiando con Ida solo qualche sms. La donna non ha affatto preso la cosa di buon grado, anzi si è decisamente offesa.

Gabriele, di contro, ha rivelato di non aver cercato troppo la dama per non risultare eccessivamente pressante e petulante. A sostegno del suo discorso, il cavaliere racconta di come abbia subito contattato la dama quando aveva bucato la ruota della macchina, per un conforto nel momento del bisogno. Ma la Platano ormai è accecata dalla rabbia e la situazione non accenna a migliorare. Tutte le giustificazioni si riveleranno inutili.

La dama di UeD vuole interrompere la frequentazione e non vuole sentire ragioni. Dopo questi momenti di scontro e di litigio, il focus cambia completamente e si passa alle vicende di Isabella Ricci con il cavaliere Maurizio. Isabella riscuote un certo successo, tanto che altri tre pretendenti arrivano per corteggiarla, facendo letteralmente impazzire la Galgani che la reputa algida.