Isabella Ricci sarà anche l’ultima arrivata nel trono over di UeD, ma ha già incantato tutti con le sue doti. La dama è affascinante, molto educata e incredibilmente acculturata nonché molto bella. Il pubblico da casa spesso e volentieri ha manifestato affetto nei suoi confronti, e gli opinionisti del programma sono riusciti ad esaltare il suo modo di essere.

Insomma, con la sua breve partecipazione, Isabella è riuscita a guadagnarsi un posto di tutto rispetto nel reality. La dama ha spesso raccontato di come il suo arrivo a UeD sia stato completamente casuale. Tutto è nato da un insolita richiesta dei suoi dipendenti, che infine hanno deciso di iscriverla al programma. La Ricci era fermamente convinta che raggiungere lo studio del dating show fosse molto più complicato. Lei stessa è rimasta incredula nello scoprire di essere stata selezionata.

Già dalla sua prima apparizione a UeD, Isabella si è dimostrata vera e sincera, senza mai cercare di nascondere il suo carattere non sempre facile. Nel corso della sua vita, la dama ha avuto varie esperienze lavorative e di studio, ma attualmente ha aperto un’azienda dedicata ai prodotti per gli animali. A colpire tutti, però, è stato il suo innato charme, nonché la sincerità della donna nell’ ammettere di essere alla ricerca dell’uomo con cui condivide il resto della sua vita.

Isabella cerca un affetto stabile, speciale, un rapporto che non ha mai avuto in precedenza nella sua vita nonostante vanti molti amici che tengono a lei. Una delle mancanze che Isabella sicuramente avverte di più, è il fatto di non essersi mai sposata e di conseguenza di non aver avuto figli. Questo, attualmente, rappresenta un grande peso per la Ricci.

La dama rivelato il motivo per cui non ha avuto figli: “Non ho potuto averne. Probabilmente, se ne avessi avuti, sarei più contenta, perché ho una mancanza di affetti veri. Quegli affetti caldi, vicini. Ho tanti amici, ma gli amici sono amici”. Insomma, un vuoto che sicuramente Isabella vorrebbe disperatamente colmare.