Settembre si avvicina sempre di più e i fans di UeD non stanno più nella pelle. La nuova edizione si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena. Il trono classico, infatti, pare ospiterà la prima tronista transessuale della storia e i telespettatori non potrebbero essere più curiosi. Il trono over, di contro, non è da meno: l’inimicizia tra Isabella Ricci e Gemma Galgani sarà sicuramente uno dei grandi focus del prossimo anno.

Ma a tenere alta la curiosità del pubblico sono anche le vicende di Ida Platano. La donna ha passato un brutto periodo, da cui è riuscita a risollevarsi anche rimettendosi in gioco nel parterre di UeD. Con questa pausa estiva Ida si è dedicata a sé e a suo figlio, ma i followers, curiosi, non hanno potuto fare a meno di riempirla di domande.

In particolare, una cosa viene chiesta con insistenza alla Platano: la dama ha un fidanzato? Dopo aver ricevuto molte richieste di informazioni su questo presunto ragazzo che Ida starebbe frequentando, la dama stessa ha deciso di fare chiarezza e rivelare la verità. Del resto, non sarebbe strano pensare che la Platano abbia ricominciato una nuova vita.

La donna sembra essere riuscita a lasciarsi alle spalle la brutta delusione ricevuta da Riccardo Guarnieri una volta per tutte. Era stata lei stessa a rivelare che aver avuto la possibilità di parlare col suo ex all’interno dello studio di UeD le era stato molto d’aiuto. Ma è vero, quindi, che Ida ha iniziato una nuova storia?

A rispondere è lei stessa tramite social: “Volevo dirvi che in tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato… No, ve l’ho già detto. Non c’è nessuno, va tutto tranquillo. Io sto bene così, come ve lo devo dire? Va bene così, benissimo. Ho già una vita molto impegnata. Figuriamoci ci manca solo quello! Sto scherzando, però vedremo. Quando sarà sarà. Se arriverà si vedrà“. Insomma, la Platano ha stroncato ogni pettegolezzo sul nascere.