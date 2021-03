UeD, Ida Platano rivela: “Mi interessano due cavalieri”. Attesissimo ritorno in studio

Una delle ex dame si UeD è tornata al centro del gossip. Parliamo di Ida Platano, una delle dame più amate e discusse dal pubblico del dating show. A fare la sua fortuna, almeno a livello di visibilità, è stata la storia d’amore con il cavaliere Riccardo Guarnieri.

La loro relazione è stata segnata da frequenti alti e bassi. Ma, nonostante le difficoltà, i due avevano deciso di abbandonare il programma mano nella mano. Dopo questa decisione, erano in molti quelli che speravano di vedere la dama finalmente sistemata e felice. Ma le cose belle finiscono e così è stato anche per la relazione con Riccardo. Il cavaliere, chiusa la storia con Ida, è tornato a UeD dove ha ripreso la conoscenza con Roberta Di Padua.

Appena qualche giorno fa, Gemma Galgani, che è una grande amica di Ida, ha deciso di toccare l’argomento, parlando della decisione di Riccardo e della relazione che Ida ha avuto dopo la storia con il cavaliere. Questo ha destato grande scalpore, tanto che anche Ida stessa è intervenuta sull’argomento in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show.

Ed è proprio ai microfoni del settimanale che Ida ha rivelato di essere riuscita a superare il dolore che la rottura le aveva causato, grazie alla terapia intrapresa. Ora, Ida si dice serena e felice, anche senza avere un uomo al suo fianco. Per Ida, una relazione deve essere un valore aggiunto, un surplus, ma la felicità deve venire da sé stessi e non dipendere dalle relazioni.

Eppure, Ida fa anche una rivelazione inattesa: la dama sta valutando la possibilità di ritornare a UeD, dato che prova già un interesse per due dei cavalieri presenti nel programma: Gero Natale e Luca Cenerelli. Quanto alla scelta del suo ex, Riccardo Guarnieri, di uscire dal programma e intraprendere una nuova storia con Roberta, Ida non ha voluto proferire parola.