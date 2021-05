La rottura tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è tra gli argomenti più scottanti del momento per i fan di UeD. Il filmato della loro lite sta facendo il giro del web. In effetti, molte curiosità sulla loro discussione erano già state divulgate e avevano causato le loro conseguenze. Finalmente il confronto tra i due ex innamorati è andato in onda e abbiamo potuto sentire la storia per intero.

Nuove rivelazioni sono venute fuori e a quanto pare Roberta e Riccardo non sono stati gli unici ad aver preso la parola nel litigio. Infatti, c’è un’altra dama che è vicina alle vicende di Roberta e Riccardo più di quanto loro stessi potrebbero immaginare. Si tratta di Ida Platano, la storica ex del cavaliere. Anche il loro confronto è molto burrascosa.

Le due relazioni, in effetti, si assomigliano parecchio, l’unica differenza è stata la durata. L’amore tra Ida e Riccardo è durato un anno, mentre la frequentazione con Roberta appena un mese. Ma torniamo a noi. Nel tanto atteso momento del confronto tra Riccardo e Roberta nel corso della puntata di UeD, Ida non è riuscito a trattenersi dal dire la sua.

La Platano lo attacca pesantemente mentre è seduto al centro dello studio. In effetti non è facile distinguere quale sia la ragione di tutto l’astio che muove la dama. Ida è interpellata solo per dare il suo commento, ma in brevissimo Riccardo e lei danno vita ad una discussione furibonda.

La Platano, inizia ad urlare ripetutamente: “Mi devi chiedere scusa, prima di andare via”. Riccardo, come di consueto, non appena i toni cominciano a scaldarsi, abbandona gli studi del dating show di Maria De Filippi. Insomma, di certo non deve essere stata una buona giornata per Riccardo, che si è ritrovato entrambe le sue ex ad urlargli contro.