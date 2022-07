La stagione di UeD è terminata da poche settimane. Le telecamere si sono spente e gli studi hanno chiuso i battenti, ma non è lo stesso anche per la curiosità dei fans sulle vicende che riguardano i protagonisti del dating show.

Gli affari personali e soprattutto amorosi dei volti più noti del programma sono sicuramente un argomento di grande interesse per il pubblico del piccolo schermo. Proprio per questo motivo i più amati del salotto di Maria De Filippi continuano a tenere costantemente aggiornati i loro followers tramite i vari profili social.

Tra di loro appare scontato includere anche Ida Platano. La parrucchiera Bresciana ha dovuto fronteggiare un anno pieno di difficoltà. La dama è stata delusa dall’amore e il rientro nel programma del suo ex storico Riccardo Guarnieri. Nonostante Ida abbia provato con tutta se stessa a costruire un legame vero e sincero, tutte le frequentazioni che ha portato avanti si sono concluse con una brutta batosta.

Fino ad arrivare al ritorno di Guarnieri, che ha fatto ben sperare tutti i fans della coppia. Ovviamente, così non è stato: Riccardo e Ida hanno finito con l’allontanarsi ancora di più. Ma sembra che recentemente sia stato possibile per la dama voltare pagina una volta per tutte.

Qualche tempo fa a Ida era arrivata a Roma per godersi qualche giorno di relax ma pare sia riuscita a trovare molto di più. Sembrerebbe che la dama abbia un ammiratore segreto che, durante le sue vacanze romane, le avrebbe fatto una meravigliosa sorpresa.

Sono moltissimi fans che ipotizzano che la Platano abbia trovato un uomo speciale. Lei non ha ancora smentito queste voci, anzi le alimentate mostrando nelle sue storie una busta regalo inviata da un personaggio misterioso.

È possibile che la dama di UeD, abbia conosciuto un uomo e che voglia approfondire meglio questa frequentazione prima di presentarla alle sue migliaia di followers? Non ci resta che attendere novità al riguardo.