Riccardo Guarnieri sembra aver cambiato pagina: che quello con Ida, la dama conosciuta a UeD, sia un capitolo definitivamente chiuso. Dopo l’ultima esperienza nel daytime più famoso su tutti gli schermi, uno dei protagonisti del torno over sembra aver chiuso quel percorso burrascoso avuto all’interno del programma.

Nei suoi ultimi post su Instagram si può ben vedere che Riccardo ha fatto ritorno nella sua terra natia, la sua amata Puglia, per una bella pausa. Ma qualche frecciatina che si riferisce alla storia passata non manca mai. Molte le frasi che riporta nelle sue stories con le quali evidenzia il fatto che la sua ex compagna non abbia fatto altro che sottolineare tutti i suoi difetti.

Chi li ha seguiti durante UeD sa bene che questo era il motivo saliente di tutte le loro litigate. La bella bresciana però sembra di aver deciso di bloccarlo su tutti i social… Anche se alcune vecchie abitudini non muoiono mai, per il vippone.

Arrivato il momento di chiudere un capitolo molto doloroso per lui e aprirne un altro pieno di felicità. Ora, per il gentile cavaliere i giorni si sono riempiti di gioia, grazie ad una persona sulla quale potrà contare sempre. Si mostra così sui social.

Molto felice e spensierato con accanto una persona veramente importante per lui. Stiamo parlando del suo migliore amico. Un legame che non potrà mai finire, un amore puro e incondizionato. Si evince così dal suo account Instagram quanto i due si stiano divertendo e godendo le vacanze.

Sicuramente Ida Platano non è facile da dimenticare, specie da un giorno all’altro, né è possibile rimpiazzarla con una nuova fiamma. Per lui non è ancora arrivato il momento per quel grande cambiamento, anzi sembra ancora molto legato e soprattutto segnato dai tempi passati.

Mai dire mai: visto che si tratta di un gentiluomo con molte corteggiatrici forse bisogna solo aspettare ancora un po’ per qualche buona notizia.