Finalmente, Ida Platano sembra aver superato la brutta batosta che gli eventi successivi alla sua partecipazione a UeD le hanno procurato. La rottura con Riccardo Guarnieri si è rivelata difficile da mandare giù per la dama. Infatti, negli ultimi mesi l’abbiamo spesso vista afflitta e malinconica, ancora rivolta verso un passato ormai andato in fumo. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato definitivamente.

I tempi in cui Ida versava lacrime amare per il suo amore perduto con Guarnieri sembrano finiti una volta per tutte. Già da qualche tempo, in effetti, sembrava che Ida fosse sulla strada giusta per la ripresa. Ora, il cambiamento sembra definitivo e la Platano si gode le vacanze estive con il suo adorato piccolo Samuele. Ed è proprio questa vacanza che sembra tirare fuori il meglio della dama, che appare radiosa e raggiante più che mai.

A colpire tutti, sopra ogni altra cosa, è il fisico statuario di Ida, impeccabile e perfetto nonostante la gravidanza. Non è un mistero che la Platano abbia un vasto seguito sui social: la storica partecipazione nel programma di Maria De Filippi, le ha garantito un seguito di fedeli seguaci. Ora che la dama ha trovato la forza di tornare in studio, questi fans sembrano essersi addirittura moltiplicati.

Ed è proprio in vista della riapertura di UeD a settembre che Ida decide di godersi delle ferie meritatissime con suo figlio. Felice e senza pensieri, Ida non si fa alcun problema a mostrarsi in bikini, mettendo in risalto le sue forme armoniose. Gli splendidi scatti non sono passati inosservati, anzi, in moltissimi hanno commentato i post complimentandosi. Ma non finisce qui.

Ida ha anche deciso di rivolgere un pensiero alla sua carissima Gemma Galgani. In occasione di una serata karaoke, la dama ha deciso di dedicare alla sua amica una dolcissima canzone. Il tutto è riportato in un video caricato su Instagram, nell’attesa che le due possano incontrarsi ancora, magari in occasione di una serata tra donne.