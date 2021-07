Ida Platano viene attaccata in spiaggia. La dama va su tutte le furie, pretende le scuse

Dopo diversi anni passati lontano dai riflettori, Ida Platano e finalmente tornata negli studi di UeD. La dama ha dovuto affrontare un periodo travagliato, dopo la rottura con Riccardo Guarnieri. Per fortuna, la dama è forte e ne è uscita a testa alta. Ora la bellissima dama del trono over è di nuovo single, e si gode un’estate all’insegna del relax e dell’amore per suo figlio.

A quanto fare, però, nel corso dei suoi soggiorni al mare, Ida ha già vissuto qualche disavventura, che l’ha portata a perdere le staffe. I telespettatori di UeD sanno che Ida è una fierissima madre single, che fa sia da madre che da padre al suo piccolo Samuele. A quanto pare, una signora un po’ invadente ha rovinato il relax della dama sotto l’ombrellone.

La celebre dama del dating show di Maria De Filippi, ha raccontato che una donna l’avrebbe insultata senza nessun motivo, mentre si godeva il mare con suo figlio. Queste le parole della platano: “Una signora insinuava, commentava e parlava di mio figlio“. A quanto pare, però, per fortuna è bastato poco per far rinsavire questa signora forse un po’ troppo rude.

Ida, infatti, rivela che subito dopo essersi espressa in modo così indelicato, la signora ha avuto l’accortezza di scusarsi. E la dama di UeD, ha un’opinione precisa sulle scuse: “È sempre bello quando qualcuno chiede scusa, dunque le scuse sono accettate“. Ida ha voluto anche ribadire quanto per lei sia importante avere pieno controllo della sua privacy.

La Platano non accetta che venga giudicata solo sulla base di quello che il pubblico ha visto all’interno del dating show. Ida, è molto più di quello che conosce il pubblico e la sua storia, è privata e non deve essere necessariamente condivisa con chiunque. Insomma, la Platano, è ferma sulle sue decisioni e ribadisce di voler essere lasciata in pace.