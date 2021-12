Anche la dama Ida Platano, si è presa una pausa per le feste di Natale, e lo ha fatto in compagnia di suo figlio Samuele. Ma nonostante il momento di stop dalla TV, per la dama di Ue D non sono mancate le critiche. Ma questa volta gli haters hanno davvero esagerato, mettendo nel calderone delle cattiverie anche il suo bambino.

Fonte studio UeD

Così la bella dama, pertanto, oggi si ritrova a dover difendere anche suo figlio oltre che sé stessa. Non è mai piacevole ricevere insulti e critiche: è già molto triste doversi difendere da tali calunnie, ma diventa ancora peggio se di mezzo ci finisce un bambino che di colpe proprio non può averne.

Ma se c’è una cosa che abbiamo imparato dalla nascita dei social, è che i leoni da tastiera non mancano mai. Non è la prima volta che Ida si ritrova a doversi difendere dalle accuse anche nei confronti di Samuele. Ma come precedentemente detto, questa volta si va ben oltre, e la dama va su tutte le furie. La Platano ammette di essere stanca e profondamente offesa dalle bruttissime parole di questi haters, che si permettono di giudicare il suo ruolo da mamma.

Ecco alcuni dei commenti: “Madre di me..a”, “Madre che ha rovinato suo figlio”, “Madre che non vale”, questi sono solo alcuni degli insulti che la Platano ha ricevuto in questi giorni di feste, in questo santo Natale. Ma cosa sta succedendo? Quali sono le accuse mosse nei suoi confronti? Presto detto. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver mostrato dei regali che si sarebbe fatta da sola, ma fatti passare per doni recapitati per loro da alcuni fans.

Fonte Instagram

Ma niente di certo nelle accuse mosse contro la dama di UeD, e soprattutto niente che potesse coinvolgere anche Samuele. Ora la Platano dice basta: “Insultate me, ma mio figlio no, non lo permetto a nessuno. Basta, mio figlio non si tocca. Non mi sono mai fatta mantenere da nessuno, mi sono sempre mantenuta da sola e mantengo mio figlio”.