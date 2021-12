Lo show di canale 5, meglio conosciuto come UeD, ha il solo scopo di intrattenere i telespettatori in maniera goliardica, senza fini educativi. Questo è ciò che Raffaella Mennoia vuole mettere in chiaro. Lei è una delle autrici di punta del programma. Impegnata nel suo impiego da ormai più di venti anni, la donna ha rilasciato un’intervista in cui parla del suo nuovo progetto.

Fonte studio UeD

Raffaella si è gettata da poco nel ruolo di scrittrice e presenta il suo nuovo libro dal titolo, Cupido Spostati. In questo testo la Mennoia rivela alcuni retroscena inediti del programma di Maria De Filippi, a cui deve tutta la sua carriera. Viene chiesto proprio a lei, cosa ne pensa della rivalità che c’è tra le due dame Gemma Galgani e Isabella Ricci. Lei risponde così: “Sono pro e contro entrambe!”, un commento sopra le parti.

Il bello arriva quando nello specifico, le viene chiesto cosa pensa di Gemma a UeD e cosa, secondo lei, il pubblico percepisce. Il comportamento della dama Torinese potrebbe essere travisato e visto come un cattivo esempio, dice Raffaella. Le sue storie tormentate e, le sue turbolente emozioni, potrebbero essere male interpretate?

In tal senso, l’autrice Raffaella Mennoia ha le idee molto chiare. Lo scopo del programma è solo quello di divertire la società e non di educare: “Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona“. Poi nel corso dell’intervista, viene rivelato che in passato alcuni protagonisti hanno preso in giro la redazione, spacciandosi per single pur di guadagnare un po’ di visibilità, per un tornaconto economico e mediatico.

“Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social”. Questo è ciò che rivela la donna.