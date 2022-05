La tronista Veronica Rimondi, nonostante sia arrivata nello studio di UeD da sole poche settimane, ha già conquistato i telespettatori. Determinata, bella seria e peperina, la ragazza ha dimostrato di avere tutte le doti necessarie per sedere sulla sedia della tronista.

Tra i suoi pretendenti c’è il bellissimo Andrea, un personal trainer inizialmente passato inosservato. Uno scontro avuto con Tina Cipollari, però, ha fatto accendere i riflettori su di lui. Sin da subito ha messo in evidenza un carattere deciso, che ha conquistato le attenzioni di Veronica.

In una clip mandata in onda in studio si è fatta vedere la loro esterna, durante la quale la complicità sembra evidente. Questo fa andare per il meglio la loro conoscenza. Mentre in studio si discute della loro frequentazione, interviene Maria De Filippi per far notare a tutti un particolare sfuggito.

Ma facciamo un passo indietro. Veronica, la volta scorsa, aveva discusso con Andrea per il forte interesse che la ragazza aveva manifestato per Matteo. Quando il corteggiatore esce in esterna con la tronista di UeD, cerca in tutti i modi di trovare la strada giusta per affrontare e risolvere il malcontento.

A tal proposito infatti dichiara: “Mi è solo dispiaciuto vedere che ti sei concentrata solo su di lui”. La Rimondi ha replicato con un secco: “Lo sai che mi piace molto”. Hanno però deciso di metterci una pietra sopra, per proseguire all’insegna della serenità.

“Voglio che ascolti questa canzone” ha chiesto Andrea e poi ha ballato con lei, accogliendola fra le proprie braccia teneramente sulle note del singolo scelto. Veronica ammette: “Con lui è un crescendo, questa è stata l’esterna più bella della settimana”.

Ma la De Filippi pareva assorta in tutt’altri pensieri. Infatti, incuriosita, ad un certo punto chiede: “Ma la canzone che hai scelto era di Briga?”. Lui replica così: “Sì, lo reputo il miglior cantante a livello italiano”. La conduttrice, piacevolmente sorpresa, non ha mancato di aggiungere con dolcezza: “L’ho riconosciuto dalla voce”.