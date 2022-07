È ormai trascorso un mese dalla fine della scorsa stagione di UeD e i fans sono sempre più curiosi e impazienti di sapere cosa succederà a settembre, quando le luci delle telecamere si accenderanno di nuovo nello studio del dating show.

Ancora nessuna notizia certa quanto al trono classico: i nomi dei tronisti sono una grande incognita. Quanto, invece, al trono over, sono vari i rumors che si fanno sempre più insistenti sul web. Alcuni preannunciano pessime notizie per molti dei fans del programma.

A quanto pare, un volto molto amato del trono over del programma ha dovuto tirarsi indietro, lasciando lo studio. Si tratta di un cavaliere arrivato nel parterre maschile dietro invito di Maria De Filippi: avete capito di chi stiamo parlando?

Di Luciano Giannelli, l’uomo che ha esordito nei programmi di Queen Mary con C’è Posta per Te, dove aveva cercato di contattare il suo primo amore, Agnese, che però purtroppo lo ha rifiutato. Maria, a quel punto, lo ha inviato nello studio del trono over di UeD in modo che potesse anche lui trovare l’amore.

Nel dating show si è subito distinto per la sua passione per la danza. Luciano non rifiutava mai di esibirsi in qualche coreografia, sempre sotto la stretta sorveglianza di tutti i presenti. Infatti, purtroppo la salute di Luciano non gli permetterebbe di fare questo tipo di sforzi.

Sembra che sia proprio la sua salute ad averlo costretto ad abbandonare il programma, in modo da potersi riguardare. La redazione del dating show, così come la stessa Maria De Filippi, sarebbe troppo preoccupata per l’incolumità di Luciano per potergli permettere di scatenarsi in studio come solo lui sa fare.

Di certo i suoi fans non saranno affatto contenti, ma la salute viene prima di ogni cosa. Non ci resta che augurare a Luciano il meglio e che possa tornare a ballare presto e senza preoccupazioni.