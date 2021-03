UeD: il cavaliere viene smascherato e allontanato dal programma. Imbarazzo in studio

Nello studio di UeD qualcuno ha appena visto la sua reputazione andare in frantumi. Le segnalazioni su dame e cavalieri non del tutto sinceri o in buona fede negli anni sono state tantissime, ma forse quella su Roberto Di Silvestri è la più eclatante. Nella puntata di venerdì il cavaliere è riuscito ad attirarsi addosso critiche e vergogna.

I suoi veri intenti sono stati smascherati inconfutabilmente, mettendolo il una situazione di grande imbarazzo. L’ex fidanzata di Roberto ha deciso di inviare alla redazione del dating show dei video e degli audio che hanno incastrato il cavaliere. Maria De Filippi ovviamente non ha mai perso la sua poker face e, nella calma più completa, ha mostrato tutte le bugie di Roberto. La dama Patrizia, invece, è rimasta fortemente turbata dall’accaduto e non ha nemmeno voluto accettare le scuse del cavaliere. Ma come si sono svolti gli eventi? Roberto Di Silvestri aveva iniziato una frequentazione con sta Patrizia D’Elia, dama del Trono Over.

Eppure, erano già diversi giorni che il cavaliere era al centro delle polemiche proprio a causa di alcune segnalazioni che avevano insospettito tutti. Roberto era stato visto al bar con una donna, mentre a Patrizia aveva raccontato di essere solo in compagnia di suo figlio. Il cavaliere ha avuto il beneficio del dubbio e la liaison è proseguita, per volontà di Patrizia. Infine, il colpo di scena di venerdì. Maria De Filippi fa accomodare la D’Elia al centro dello studio per mostrarle qualcosa: prima un video, in cui si vede distintamente il cavaliere confessare il suo amore ad una donna misteriosa.

Poi, ancora un video, molto intimo, girato nella camera d’hotel messa a disposizione dalla redazione a dame e cavalieri. Ultimo, ma non meno importante, una nota vocale in cui Roberto parla di una storia d’amore purtroppo terminata.

UeD: la reazione della dama

Patrizia, ovviamente, rimane sconvolta. La padrona di casa fa fare il suo ingresso al cavaliere, a cui mostra gli stessi video. Stefano chiede di interrompere i file e nega ogni cosa: la relazione in questione era finita ben prima della trasmissione.

Il cavaliere arriva a dire addirittura che non è mai esistita nessuna storia d’amore. Stefano si stava arrampicando sugli specchi, ma la sua ex è intervenuta telefonicamente, mettendo a tacere le scuse di Di Silvestri. Maria De Filippi allora ha preso parola, mettendo Roberto spalle al muro: è inutile negare l’evidenza. A quel punto, Roberto è stato costretto a lasciare UeD nella vergogna delle sue azioni. Prima di andare, il cavaliere chiede scusa alla dama che, con classe, risponde di non volere più aver a che fare con lui.