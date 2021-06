Armando Incarnato finisce al centro dei riflettori per il suo cambio look

Amato o odiato che sia, non si può non concordare sul fatto che Armando Incarnato sia uno dei personaggi più popolari di UeD. Il cavaliere partenopeo ha la capacità di riuscire essere al centro dell’attenzione anche quando non è presente. Le sue prese di posizione i suoi colpi di testa l’hanno spesso reso odiato dal pubblico gli hanno fatto anche guadagnare qualche rimprovero da parte di Maria De Filippi.

Ma tanto è proprio il suo temperamento caldo che gli ha assicurato una notorietà notevole. Armando arrivato nel dating show della Mediaset dopo una lunghissima storia da cui è nato anche un figlio. Il suo intento era quello di trovare l’amore, ma questo cambiamento non è arrivato. Quello che di certo negli anni è cambiato è il look del cavaliere di UeD partenopeo, sempre molto attento all’immagine.

Certo Incarnato non è il tipo di uomo che passa inosservato ed è anche grazie al suo aspetto curato e distinto, oltre che ai modi di fare poco ortodossi. Il suo look è decisamente cambiato negli anni, ma è rimasto affascinante. Recentemente, Armando ha presentato negli studi di Maria de Filippi con un aspetto abbastanza singolare: portava una folta barba accompagnata da una capigliatura anch’essa abbastanza lunga.

Proprio per questo taglio azzardato era finito al centro del gossip l’anno scorso. In particolare, la cronaca aveva giocato sul fatto che sembrasse uno strano taglio per un uomo che gestisce dei negozi da parrucchiere. All’epoca Armando aveva risposto con ironia, dicendo che è più importante ciò che c’è sotto più che i capelli stessi.

A stretto giro di posta, però, il cavaliere partenopeo era ritornato al suo consueto taglio ordinato e preciso. Ora, Incarnato sembra essere tornato sui suoi passi, e sfoggia di nuovo i capelli lunghi con la barba. Con la sua solita ironia, Armando fa riferimento alla preistoria, parlando di un epoca in cui i Barbieri non andavano di moda.